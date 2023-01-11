Новий пакет допомоги на 3 млрд дол. може змінити динаміку війни в Україні – Держдеп США

Новим пакетом воєнної допомоги на майже 3 млрд доларів США намагатимуться змінити динаміку російсько-української війни на користь України. Про це заявив офіційний представник Держдепу США Нед Прайс під час брифінгу.

«В Україні діє кілька динамік. Одна динаміка – це динаміка, про яку ви чули від нас, від наших українських партнерів, і це динаміка, за якої українці послідовно демонстрували свою стійкість, але також і ефективність на полі бою, відвойовуючи тисячі і тисячі квадратних миль території. На ту територію РФ висунула свої претензії та силою відібрала їх в України. Однак зараз ці території повернулися туди, де їм належить бути – під український контроль», – зазначив Прайс.

Однак за його словами, ширша динаміка полягає в тому, що тисячі російських військ залишаються на суверенній українській території, а РФ регулярно завдає ударів по містах України, націлюючись на цивільну інфраструктуру.

«Таким чином, це динаміка курсу, яку ми намагатимемося змінити, динаміка, якій сприятиме надання цієї додаткової допомоги у сфері безпеки на близько 3 мільярдів доларів. Якщо взяти до уваги повноваження президента про скорочення видатків та іноземне військове фінансування, про яке ми оголосили минулої п’ятниці, ми намагатимемося змінити таку динамку. Оскільки це надає додаткові та нові можливості, включаючи броньовані бойові машини, а також тип систем протиповітряної оборони...Тому наша мета – продовжувати, і ми продовжуватимемо підтримувати наших українських партнерів стільки, скільки буде потрібно», – додав Прайс.