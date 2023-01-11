"Київ є власністю Москви": столична вчителька сподівалась на перемогу росії

"Київ є власністю Москви": столична вчителька сподівалась на перемогу росії

Викладачка столичної гімназії підтримувала окупантів і закликала до повалення влади в Україні.

Як пише Politeka.net з посиланням на СБУ, після початку повномасштабного вторгнення збройних сил РФ в Україну обвинувачена, яка працює інструктором з фізичного виховання в одній із столичних гімназій, підтримала дії окупантів.

Жінка, використовуючи власні акаунти у соціальних мережах, поширювала повідомлення, у яких підтримувала дії росії та виправдовувала збройну агресію проти України.

«Також обвинувачена визнавала правомірною окупацію частини території України збройними силами РФ. Вона стверджувала, що Київ є власністю Москви та висловлювала сподівання на перемогу країни-агресора», - розповіли в СБУ.

Наразі викладачка перебуває під вартою. Обвинувальний акт скеровано до суду за фактами поширення матеріалів із публічними закликами до повалення конституційного ладу в Україні, виправдовування збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників (ч. 2, 3 ст. 109, ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Коментуючи новину, деякі українці висловили надію, що жінка отримає те, на що заслуговує. Інші припустили, що її відпустять.

замок, суд

«Суд випустить її під заставу, а потім вона звалить», «А потому вона в старості буде отримувати з українського общака фінансові компенсації за політичну репресію», «Сидіти в тюрмі цій "персоні" до кінця її життя».


Катерина Петренко, politeka.net





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