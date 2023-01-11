У росіян почалися масові обмороження: боєць розповів про ситуацію під Бахмутом

Російські окупанти йдуть на Соледар і Бахмут групами по 10-12 людей з підкріпленням малокаліберної артилерії. Вони фактично йдуть на загибель, все буквально всіяно їх трупами, крім того дуже холодно й у ворога вже масові обмороження кінцівок.

Про це розповів боєць батальйону "Свобода" НГУ Ярослав Лисенко в ефірі Апостроф TV, інформує Апостроф.

"Зважаючи на наявність достатніх сил і засобів Сил оборони біля Кліщіївки, сподіваюсь скоро ми ліквідуємо ворожі "оленячі роги", які з'явились там на карті Deep State, виправимо все ще до вечора. Траса на Костянтинівку наша, в Бахмуті ще дуже багато людей, наших бійців і техніки. Ніхто місто здавати не збирається, це давно наш символ спротиву", - описав ситуацію він.

За словами бійця, з радіоперехоплень відомо, що у ворога через сильні морози масові обмороження кінцівок.

"Дуже холодно, намагаємося рухатися, а тим хто чергує на статичних позиціях, звісно, важче. У нашого батальйону є втрати, але не катастрофічні, стоїмо на позиціях вже третій місяць після ротації, і я оцінюю наші втрати як 1 до 5 або навіть 1 до 6, тобто втрати атакуючого ворога вшестеро більші. Проте, з нашого боку вмирає цвіт України, а з їхнього-непотріб", - констатував Ярослав Лисенко.

Він додав, що за його суб'єктивними відчуттями, порівняно з Сєверодонецьком, Рубіжним і Лисичанськом ворог в десятки разів зменшив використання артилерії – раніше був 152 калібр, РСЗО, ракети, зараз же міномети – 80го і 120го калібрів.

"Гадаю, наше РСЗО, особливо американське, спрацювало "ювелірно", тому ворог підтримує свою піхоту лише мінометним вогнем. Коли працює десяток мобільних мінометів з пікапів або вантажівок і йде група з 10 чоловік, нашим хлопцям важко, звісно. Проте ми використовуємо БПЛА, надані партнерами, і ведемо контрбатарейну боротьбу, звісно", - резюмував боєць батальйону "Свобода" НГУ.


Денис Захаров, Олена Руденко, Апостроф





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