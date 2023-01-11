Вторгнення Китаю на Тайвань: моделювання бойових дій демонструє невтішні результати для усіх сторін

Китайське вторгнення на Тайвань у 2026 році призведе до тисяч втрат серед китайських, американських, тайванських і японських сил, і це навряд чи призведе до перемоги Пекіна, вважає відомий незалежний вашингтонський аналітичний центр, який проводив військову гру з симуляції можливого конфлікту, яким стурбовані військові та політичні лідери в Азії та Вашингтоні. Про підсумки моделювання ситуації повідомляє CNN.

Війна за Тайвань може залишити переможну армію США в такому ж скаліченому стані, як і переможені нею китайські сили.

Наприкінці конфлікту принаймні два авіаносці США лежатимуть на дні Тихого океану, а сучасний військово-морський флот Китаю, який є найбільшим у світі, буде повністю зруйнований.

Це — лише деякі з висновків Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), зроблених після запуску однієї з наймасштабніших симуляцій військової гри, які коли- небудь проводилися, щодо можливого конфлікту навколо Тайваня, демократичного острова з 24 мільйонами населення, який Комуністична партія Китаю вважає частиною своєї суверенної території, незважаючи на те, що ніколи не контролювала її.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін відмовився виключити використання військової сили, щоб поставити острів під контроль Пекіна.

CNN переглянув попередню копію звіту під назвою «Перша битва наступної війни» про два десятки сценаріїв війни, розроблених CSIS, у якому йдеться про те, що проект був необхідний, оскільки попередні урядові та приватні симуляції війни були занадто вузькими або непрозорими, щоб дати громадськості та політикам реальний погляд на те, як може розгортатися конфлікт через Тайванську протоку.

«Немає жодної несекретної військової гри, яка розглядає американо-китайський конфлікт», — розповів Марк Канчіан, один із трьох керівників проекту та старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Такі ігри зазвичай виконуються лише один або два рази. CSIS запускав її 24 рази, щоб відповісти на два фундаментальних запитання: чи вдасться вторгнення, та якою ціною?

Ймовірні відповіді на ці два запитання є негативними та дуже значними, йдеться у звіті CSIS.

«Сполучені Штати і Японія втрачають десятки кораблів, сотні літаків і тисячі військовослужбовців. Такі втрати завдадуть шкоди глобальній позиції США на багато років», – йдеться у звіті.

У більшості сценаріїв ВМС США втратили два авіаносці та від 10 до 20 великих надводних бойових кораблів. Приблизно 3200 американських військових було вбито за три тижні бойових дій, що становить майже половину того, що США втратили за два десятиліття бойових дій в Іраку та Афганістані.

«Китай теж сильно страждатиме. Його військово-морський флот буде зруйнований, ядро десантних сил розбите, а десятки тисяч солдатів перебуватимуть у полоні», – йдеться у повідомленні. За оцінками звіту, Китай втратить близько 10 000 військових,155 бойових літаків і 138 великих кораблів.

Тайвань буде спустошений

Сценарії малюють похмуре майбутнє і для Тайваня, навіть якщо китайське вторгнення не вдасться.

«Хоч армія Тайваню є незломленою, вона серйозно деградувала і залишилася захищати зруйновану економіку на острові без електрики та основних послуг», — йдеться у звіті. Армія острова зазнає втрат близько 3500 осіб, і всі 26 есмінців і фрегатів її флоту будуть потоплені, йдеться у звіті.

Японія, ймовірно, втратить понад 100 бойових літаків і 26 військових кораблів, тоді як військові бази США на її рідній території зазнають нападу Китаю, йдеться у звіті.

Водночас, CSIS заявив, що не хоче, щоб його доповідь означала, що війна за Тайвань «є неминучою або навіть ймовірною».

«Китайське керівництво може прийняти стратегію дипломатичної ізоляції, тиску «сірої зони» або економічного примусу проти Тайваню», — йдеться в повідомленні.

Ден Гразьє, старший науковий співробітник з оборонної політики в Проекті урядового нагляду (POGO), вважає вкрай малоймовірним відверте китайське вторгнення на Тайвань. Гразьє розповів CNN, що така військова операція негайно порушить імпорт та експорт, на які китайська економіка спирається для свого виживання, а переривання цієї торгівлі ризикує обернутися крахом китайської економіки в короткий термін. Гразьє стверджує, що Китай покладається на імпорт продовольства та палива, аби рухати свій економічний двигун, і має мало місця для маневру.

«Китайці збираються зробити все можливе, на мою думку, щоб уникнути військового конфлікту з будь-ким», — сказав Гразьє. Щоб кинути виклик Сполученим Штатам за глобальне домінування, вони використовуватимуть промислові та економічні потужності замість військової сили.