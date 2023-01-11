Росгвардієць влаштував стрілянину в Москві, повернувшись з війни в Україні: фото та відео

Росія може оголосити додаткову мобілізацію 15 січня, може бути призвано до півмільйона громадян. У той же час ті, хто повернувся з війни, становлять небезпеку для самих росіян - один з них днями влаштував стрілянину в одному з магазинів Москви.

Про це повідомив Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", інформує Апостроф .

Наголошується, що йдеться про військовослужбовця ВЧ 3179 Росгвардії "Вітязя", фігуранта сайту "Миротворець" Петра М'ячина, який двічі брав участь у бойових діях (по два місяці) і лише нещодавно повернувся з війни в Україні.

У Різдвяний вечір 6 січня він у неадекватному стані, у шльопанцях і з пістолетом у руках прийшов до найближчої крамниці. Як розповіла одна із продавчинь, він вимагав, щоб йому продали цигарки, але йому не вистачало 19 рублів.

"Сказав: "сигарети чи кулю в лоб". Моя колега думала, що жартує так, каже, краще кулю в лоб, а він схопив і почав стріляти в стелю, і покрив нас добірним матом", - розповіла жінка.

Крім того, М'ячин і раніше хуліганив у цьому магазині, правда без зброї. Коли він трохи заспокоївся, співробітницям магазину вдалося вивести його на вулицю та викликати поліцію. Там він продовжив стріляти. Проти нього порушили кримінальну справу за статтею "Хуліганство".