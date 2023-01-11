Повинні звітувати про доходи та сплачувати податки на прибуток: українці виступили з важливою пропозицією

священик, піп, московський патріархат

На сайті президента України з'явилася петиція із проханням зобов'язати священнослужителів декларувати свої доходи.

Автор звернення до президента Дмитро Пулєв вважає, що священнослужителі мають не лише декларувати свої доходи, а й сплачувати податки від прибутку.

Петиція була опублікована 16 грудня і станом на 13.30 9 січня зібрала 1 455 голосів з 25 000 необхідних для того, щоб її розглянув президент України.

Раніше повідомлялося, що на сайті президента з'явилася петиція про позбавлення АР Крим статусу автономії та визнання території Кримського півострова адміністративно-територіальною одиницею України у форматі Кримської області з обласним центром м. Севастополь.

Автор петиції повідомляє , що це питання дуже важливе для українського народу, у зв'язку з боротьбою за територію незалежної суверенної та рівноправної України, в якій не має бути регіонів із "особливим" статусом.

"Ціна цієї боротьби дуже висока і звільнення Кримського півострова від російської окупації – це не якась угода про приєднання чи спільне функціонування! Це результат сумлінних зусиль народу щодо відновлення цілісності своєї держави! Це тисячі життів українців", - пише автор петиції Вікторія Бикова.

Бикова додала, що українцям слід визнати помилки та не повторювати їх.


Юлия Александрова, politeka.net





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