Повинні звітувати про доходи та сплачувати податки на прибуток: українці виступили з важливою пропозицією

На сайті президента України з'явилася петиція із проханням зобов'язати священнослужителів декларувати свої доходи.

Автор звернення до президента Дмитро Пулєв вважає, що священнослужителі мають не лише декларувати свої доходи, а й сплачувати податки від прибутку.

Петиція була опублікована 16 грудня і станом на 13.30 9 січня зібрала 1 455 голосів з 25 000 необхідних для того, щоб її розглянув президент України.

Раніше повідомлялося, що на сайті президента з'явилася петиція про позбавлення АР Крим статусу автономії та визнання території Кримського півострова адміністративно-територіальною одиницею України у форматі Кримської області з обласним центром м. Севастополь.

Автор петиції повідомляє , що це питання дуже важливе для українського народу, у зв'язку з боротьбою за територію незалежної суверенної та рівноправної України, в якій не має бути регіонів із "особливим" статусом.

"Ціна цієї боротьби дуже висока і звільнення Кримського півострова від російської окупації – це не якась угода про приєднання чи спільне функціонування! Це результат сумлінних зусиль народу щодо відновлення цілісності своєї держави! Це тисячі життів українців", - пише автор петиції Вікторія Бикова.

Бикова додала, що українцям слід визнати помилки та не повторювати їх.