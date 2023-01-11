США попереджають Китай про наслідки у разі співпраці Пекіна з Москвою

США уважно стежать за рішеннями, що їх приймає Китай у відповідь на російські запити про допомогу в сфері безпеки, і в разі потреби застосує важелі впливу. На цьому під час брифінгу наголосив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Прайс додав, що Вашингтон неодноразово роз’яснював Китаю, яку ціну той заплатить у разі допомоги Росії або зброєю та іншими засобами, які можуть бути використані нею у війні проти України, або заходами, спрямованими на те, щоб обійти накладені на Росію санкції.