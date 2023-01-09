НАТО і ЄС хочуть вивести свою співпрацю "на новий рівень" на тлі війни РФ проти України – AFP

Відповідна декларація може бути опублікована вже 10 січня, інформує ZN.ua.

НАТО і ЄС хочуть вивести свою співпрацю
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Північноатлантичний Альянс та Європейський Союз мають намір поглибити співпрацю на тлі повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Про це повідомило AFP після ознайомлення зі спільною декларацією двох організацій, пише The Telegraph.

Агентство зазначило, що Євросоюз і НАТО роками прагнули покращити свою координацію, хоча деякі групи висловлювали побоювання, що зусилля з підвищення оборонної ролі ЄС можуть підірвати Альянс під проводом Сполучених Штатів Америки.

Тим не менш, війна РФ проти України підштовхнула сторони до більш ефективного використання об’єднаного впливу європейської економічної сили та військової міці США для кращого захисту населення країн-членів.

«Це ключовий момент для євроатлантичної безпеки та стабільності, який більше, ніж будь-коли, демонструє важливість трансатлантичного зв’язку, закликаючи до більш тісної співпраці між ЄС і НАТО. Оскільки загрози безпеці та виклики, з якими ми стикаємося, розгортаються масштабно, ми виведемо наше партнерство на новий рівень», – йдеться у заяві, яку планують опублікувати високопосадовці НАТО та ЄС вже у вівторок, 10 січня.


Максим Царук, ZN.ua





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