Може отримати довічне: ДБР повідомило про підозру зрадниці, яка видає російські паспорти
ГБР повідомило про підозру екс-працівниці міграційної служби, яка видає російські паспорти в Луганській області
Слідчі Державного бюро розслідувань повідомило про підозру робітниці одного із райвідділів Управління Державної міграційної служби України у Луганській області. Як виявилося, жінка після окупації перекинулася на бік ворога та отримала посаду в окупаційній структурі.
Про це повідомили на сайті ДБР.
Після захоплення росіянами населених пунктів Сватівського району Луганської області колишня співробітниця міграційної служби почала працювати у так званому "Милівському районному відділі внутрішніх справ МВС лнр".
Вона видає російські паспорти на тимчасових окупованих територіях. Українців, які залишилися на тимчасово окупованій території, часто змушують отримувати російські паспорти.
"Екс-співробітницю міграційної служби повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статі передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Луганська обласна прокуратура. Державне бюро розслідувань застерігає всіх чиновників та правоохоронців від співпраці з російсько-окупаційними військами. Суворе покарання за такі злочини невідворотне", - йдеться у повідомленні ДБР.
Зазначимо, що загалом майже за рік протистояння України збройній агресії РФ станом на початок січня 2023 року ДБР розслідує 1 тис. 180 кримінальних проваджень зі злочинів проти основ Національної безпеки.