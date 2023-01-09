Може отримати довічне: ДБР повідомило про підозру зрадниці, яка видає російські паспорти

Може отримати довічне: ДБР повідомило про підозру зрадниці, яка видає російські паспорти

ГБР повідомило про підозру екс-працівниці міграційної служби, яка видає російські паспорти в Луганській області

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомило про підозру робітниці одного із райвідділів Управління Державної міграційної служби України у Луганській області. Як виявилося, жінка після окупації перекинулася на бік ворога та отримала посаду в окупаційній структурі.

Про це повідомили на сайті ДБР.

Після захоплення росіянами населених пунктів Сватівського району Луганської області колишня співробітниця міграційної служби почала працювати у так званому "Милівському районному відділі внутрішніх справ МВС лнр".

Вона видає російські паспорти на тимчасових окупованих територіях. Українців, які залишилися на тимчасово окупованій території, часто змушують отримувати російські паспорти.

ДБР

"Екс-співробітницю міграційної служби повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статі передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Луганська обласна прокуратура. Державне бюро розслідувань застерігає всіх чиновників та правоохоронців від співпраці з російсько-окупаційними військами. Суворе покарання за такі злочини невідворотне", - йдеться у повідомленні ДБР.

Зазначимо, що загалом майже за рік протистояння України збройній агресії РФ станом на початок січня 2023 року ДБР розслідує 1 тис. 180 кримінальних проваджень зі злочинів проти основ Національної безпеки.

дбр, дбр


Галина Струс, politeka.net





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