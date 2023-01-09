Може отримати довічне: ДБР повідомило про підозру зрадниці, яка видає російські паспорти

ГБР повідомило про підозру екс-працівниці міграційної служби, яка видає російські паспорти в Луганській області

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомило про підозру робітниці одного із райвідділів Управління Державної міграційної служби України у Луганській області. Як виявилося, жінка після окупації перекинулася на бік ворога та отримала посаду в окупаційній структурі.

Про це повідомили на сайті ДБР.

Після захоплення росіянами населених пунктів Сватівського району Луганської області колишня співробітниця міграційної служби почала працювати у так званому "Милівському районному відділі внутрішніх справ МВС лнр".

Вона видає російські паспорти на тимчасових окупованих територіях. Українців, які залишилися на тимчасово окупованій території, часто змушують отримувати російські паспорти.

"Екс-співробітницю міграційної служби повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статі передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Луганська обласна прокуратура. Державне бюро розслідувань застерігає всіх чиновників та правоохоронців від співпраці з російсько-окупаційними військами. Суворе покарання за такі злочини невідворотне", - йдеться у повідомленні ДБР.