Омбудсмени України та РФ можуть зустрітися в Туреччині 12-14 січня

Під час розмови вони окремо приділять увагу питанню звільнення з російського полону мирних жителів нашої країни, інформує ZN.ua.

Омбудсмени України та РФ можуть зустрітися в Туреччині 12-14 січня
© Facebook/Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець може провести зустріч з російським омбудсменом Татьяною Москальковою у період з 12 до 14 січня. Про це повідомила Москалькова, пишуть пропагандистські ЗМІ.

Вона розповіла, що нібито обговорювала можливість такої зустрічі на території Туреччини з Лубінцем.

Український обмудсмен днем раніше теж написав у Telegram, що планує зустрітися з Москальковою у Туреччині, але не назвав конкретної дати. За його словами, захід має відбутися “за декілька днів”.


Максим Царук, ZN.ua





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