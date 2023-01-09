Омбудсмени України та РФ можуть зустрітися в Туреччині 12-14 січня

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець може провести зустріч з російським омбудсменом Татьяною Москальковою у період з 12 до 14 січня. Про це повідомила Москалькова, пишуть пропагандистські ЗМІ.

Вона розповіла, що нібито обговорювала можливість такої зустрічі на території Туреччини з Лубінцем.

Український обмудсмен днем раніше теж написав у Telegram, що планує зустрітися з Москальковою у Туреччині, але не назвав конкретної дати. За його словами, захід має відбутися “за декілька днів”.