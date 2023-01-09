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2023-01-09
У Харківській області прикордонники фіксують активізацію російських ДРГ
Окупанти регулярно обстрілюють прикордонні населені пункти, інформує
© Facebook/Генштаб ЗСУ
На харківському напрямку прикордонники фіксують активність диверсійно-розвідувальних груп окупантів, заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує
"Перед Новим роком ми активно фіксували спробу роботи диверсійно-розвідувальних груп по Харківській області. Кілька разів ворога виявляли і прикордонники, і військовослужбовці ЗСУ. По них (ДРГ) відразу відкривався вогонь, після чого вони відразу відходили на територію РФ", - наголосив Демченко.
Він зазначив, що звільнені населені пункти Харківської області регулярно обстрілюють окупанти.
Анна Конюченко, ZN.ua