У Харківській області прикордонники фіксують активізацію російських ДРГ

На харківському напрямку прикордонники фіксують активність диверсійно-розвідувальних груп окупантів, заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує "Укрінформ".

"Перед Новим роком ми активно фіксували спробу роботи диверсійно-розвідувальних груп по Харківській області. Кілька разів ворога виявляли і прикордонники, і військовослужбовці ЗСУ. По них (ДРГ) відразу відкривався вогонь, після чого вони відразу відходили на територію РФ ", - наголосив Демченко.

Він зазначив, що звільнені населені пункти Харківської області регулярно обстрілюють окупанти.