Росія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідка

Принаймні з червня 2022 року Повітряно-космічні сили Росії використовували літаки Су-57 Felon для виконання завдань проти України. Felon — це найдосконаліший російський надзвуковий бойовий реактивний літак п'ятого покоління, який використовує стелс-технології та передову авіоніку.

Водночас як зазначають аналітики британського Міністерства оборони, ці місії, ймовірно, обмежувалися польотами над територією Росії та запусками на територію України ракети великої дальності класу «повітря-земля» або «повітря-повітря».

Зокрема останні комерційно доступні зображення показують п’ять Felon, припаркованих на авіабазі Ахтубінськ Астраханської області, де розташований 929-й льотно-випробувальний центр. Оскільки це єдина відома база Су-57, ці літаки, ймовірно, брали участь в операціях проти України.

«Росія, швидше за все, надає перевагу уникати репутаційної шкоди, скорочення перспектив експорту та компрометації чутливих технологій, які можуть виникнути внаслідок будь-якої втрати Су-57 Felon над Україною», - зазначають британські аналітики.

Таким чином Росія не наважується використовувати свої військово-повітряні сили у війні.