Італія схвалить передачу Україні озброєння не раніше лютого – ЗМІ

Керівництво Італії ухвалить шостий міжвідомчий декрет про постачання військової допомоги Україні не раніше лютого. Про це пише італійська газета La Repubblica.

Йдеться про можливе відправлення зенітних ракетних комплексів SAMP-T та керованих ракет Aspide. Рішення про те, які засоби і в якій кількості будуть відправлені до України, буде ухвалено наприкінці січня, пишуть журналісти.

Водночас, в Офісі президента України заявили, що отримали від Італії "усі необхідні гарантії" щодо зброї.