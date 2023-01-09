Італія схвалить передачу Україні озброєння не раніше лютого – ЗМІ

Остаточне рішення про склад шостого пакету військової допомоги Україні Італія ухвалюватиме наприкінці січня, інформує ZN.ua.

Італія схвалить передачу Україні озброєння не раніше лютого – ЗМІ
© Википедия

Керівництво Італії ухвалить шостий міжвідомчий декрет про постачання військової допомоги Україні не раніше лютого. Про це пише італійська газета La Repubblica.

Йдеться про можливе відправлення зенітних ракетних комплексів SAMP-T та керованих ракет Aspide. Рішення про те, які засоби і в якій кількості будуть відправлені до України, буде ухвалено наприкінці січня, пишуть журналісти.

Водночас, в Офісі президента України заявили, що отримали від Італії "усі необхідні гарантії" щодо зброї.


Богдан Затула, ZN.ua





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