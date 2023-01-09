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2023-01-09
Італія схвалить передачу Україні озброєння не раніше лютого – ЗМІ
Остаточне рішення про склад шостого пакету військової допомоги Україні Італія ухвалюватиме наприкінці січня, інформує
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Керівництво Італії ухвалить шостий міжвідомчий декрет про постачання військової допомоги Україні не раніше лютого. Про це
Йдеться про можливе відправлення зенітних ракетних комплексів SAMP-T та керованих ракет Aspide. Рішення про те, які засоби і в якій кількості будуть відправлені до України, буде ухвалено наприкінці січня, пишуть журналісти.
Водночас, в Офісі президента України заявили, що отримали від Італії "усі необхідні гарантії" щодо зброї.
Богдан Затула, ZN.ua