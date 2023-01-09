Мінус три вертольоти та майже 600 окупантів: зведення про втрати ворога за добу

На триста двадцяту добу повномасштабного російського вторгнення українці продовжують захищати свої кордони та проганяти ворога зі своїх земель, ліквідовуючи окупантів та знищуючи військову техніку противника - всього за добу було вбито майже 600 загарбників, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ? близько 111760 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків ? 3080 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ? 6147 (+17) од,
  • артилерійських систем– 2069 (+4) од,
  • РСЗВ – 434 (+3) од,
  • засоби ППО ? 217 (+0) од,
  • літаків – 285 (+0) од,
  • гелікоптерів – 275 (+3) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1856 (+7),
  • крилаті ракети ? 723 (+0),
  • кораблі /катери ? 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4809 (+8) од,
  • спеціальна техніка ? 183 (+0).


Марія Швець, Апостроф





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