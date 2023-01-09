Постачання Україні західних танків більше не під забороною – Politico

Процес запустила Франція.

Постачання Україні західних танків більше не під забороною – Politico
© Deutsche Welle

Великі західні держави нарешті вирішили надіслати Україні броньовану техніку, яку давно вже просило керівництво Києва, і яке, як воно сподівається, дасть значний поштовх у боротьбі з російськими окупантами. Цей процес запустився, коли президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відправляє в Україну «легкі танки» — бойові броньовані машини AMX-10 RC, пише Politico. Зокрема, Макрон вирішив «розширити допомогу» у відповідь на «потреби, висловлені Україною».

Як заявив старший радник з питань Європи Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франсуа Хейсбур, рішення Франції стало «першим щодо поставки в Україну танка західної розробки. Він тоді зазначив, що це символічно та важливо.

У виданні підкреслили, що це тиснуло на інші країни і ті вимушені були наслідували приклад Франції. Президент України Володимир Зеленський у середу подякував Франції за AMX-10 і закликав інших союзників надати танки та інше важке озброєння.

«Немає жодної раціональної причини, чому Україні досі не поставили західні танки», – сказав глава Української держави.

Через кілька годин після заклику Німеччина та США оголосили про подібні кроки.

Так, Німеччина надасть свою бойову машину піхоти Marder, а США надішлють Україні бойову машину Bradley.

Жодна з них не є тією сучасною бойовою машиною, яку Україна справді хоче, як, наприклад, найсучасніший французький Leclerc, німецький Leopard чи M1 Abrams армії США, — які мобільніші, точніші та мають більший радіус дії порівняно зі старими. Однак такі кроки сигналізують про те, що поставки танків Україні більше не заборонені.





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