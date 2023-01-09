Постачання Україні західних танків більше не під забороною – Politico
Процес запустила Франція.
Великі західні держави нарешті вирішили надіслати Україні броньовану техніку, яку давно вже просило керівництво Києва, і яке, як воно сподівається, дасть значний поштовх у боротьбі з російськими окупантами. Цей процес запустився, коли президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відправляє в Україну «легкі танки» — бойові броньовані машини AMX-10 RC,
Як заявив старший радник з питань Європи Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франсуа Хейсбур, рішення Франції стало «першим щодо поставки в Україну танка західної розробки. Він тоді зазначив, що це символічно та важливо.
У виданні підкреслили, що це тиснуло на інші країни і ті вимушені були наслідували приклад Франції. Президент України Володимир Зеленський у середу подякував Франції за AMX-10 і закликав інших союзників надати танки та інше важке озброєння.
«Немає жодної раціональної причини, чому Україні досі не поставили західні танки», – сказав глава Української держави.
Через кілька годин після заклику Німеччина та США оголосили про подібні кроки.
Так, Німеччина надасть свою бойову машину піхоти Marder, а США надішлють Україні бойову машину Bradley.
Жодна з них не є тією сучасною бойовою машиною, яку Україна справді хоче, як, наприклад, найсучасніший французький Leclerc, німецький Leopard чи M1 Abrams армії США, — які мобільніші, точніші та мають більший радіус дії порівняно зі старими. Однак такі кроки сигналізують про те, що поставки танків Україні більше не заборонені.