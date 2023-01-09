Російська техніка, що прибуває до Білорусі, в дуже поганому стані – Генштаб

Російська техніка, що прибуває до Білорусі, знята з довготривалого зберігання і перебуває в дуже поганому стані. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому звіті за 9 січня.

Як повідомили в Генштабі, більшість військової техніки, які російські військові приганяють у Білорусь, потребує ще ремонту та обслуговування. Також відомо, що до робіт на цій техніці залучаються білоруські військовослужбовці.

Окрім того, в Генштабі відзначили тенденцію до погіршення морально-психологічного стану особового складу російської армії, інформує ZN.ua .

«Так, серед військових 127-ї окремої розвідувальної бригади, що дислокується в тимчасово окупованому Севастополі, шириться думка про закінчення війни на будь-яких умовах», – йдеться в повідомленні Генштабу.