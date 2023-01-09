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2023-01-09
Bloomberg: Британія розглядає поставки танків Challenger 2 в Україні
Остаточне рішення ще не було ухвалене, однак, британські ЗМІ пишуть, що Київ може отримати доволі символічну кількість британських бойових машин, інформує
© Википедия
Велика Британія розглядає можливість відправити Україні танки Challenger 2.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на двою людей, поінформованих про деталі обговорення в Лондоні. Це підкреслює посилені зусилля союзників Києва, націлені забезпечити українську армію важкою наступальною зброєю.
«Якщо справа зрушить з місця, це буде перший випадок, коли західна країна дасть Україні сучасні танки для протистояння російським силам. Остаточне рішення ще не ухвалене», - пише
Лесь Димань, ZN.ua