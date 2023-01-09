Bloomberg: Британія розглядає поставки танків Challenger 2 в Україні

Велика Британія розглядає можливість відправити Україні танки Challenger 2.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на двою людей, поінформованих про деталі обговорення в Лондоні. Це підкреслює посилені зусилля союзників Києва, націлені забезпечити українську армію важкою наступальною зброєю.