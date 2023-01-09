Основоположним для забезпечення своєї безпеки Японія визначила альянс зі США

У грудні 2022 року Японія переглянула свою Стратегію національної безпеки, яку вперше в історії країни ухвалили у 2013 році. Що стало найбільшою зміною в оновленому документі пояснив Сергій Корсунський у своїй статті для ZN.UA «Прощавай, пацифізме!»: війна Росії проти України змушує Японію озброюватися».

«Найбільшою зміною у стратегічному курсі країни стало офіційне набуття Японією можливості завдання превентивних ударів по ворожих базах та командних пунктах. Відповідно до оновлених стратегічних документів, зокрема Стратегії національної оборони, ракетні атаки проти Японії «є реальною загрозою», а здатність контрудару є «ключовою» для стримування таких сусідів, як Китай і Північна Корея, що останнім часом «значно покращили свої наступальні спроможності», – пише автор.

Передбачається, що для забезпечення можливостей завдання превентивних ударів Японія протягом п’яти років розширить радіус дії своїх ракет Type-12 (наразі становить до 200 км), а також придбає американські крилаті ракети «Томагавк» з дальністю дії близько 1600 кілометрів. При цьому, Стратегія нацбезпеки Японії чітко не визначає, які саме підстави вважатимуться достатніми для прийняття рішення про завдання превентивного удару.

«Заявляється, що вони визначатимуться «у світлі індивідуальних і конкретних обставин». Коментуючи цей елемент Стратегії, прем’єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що політика країни, орієнтована виключно на оборону, залишиться в силі», – додає автор.

Водночас уряд вважатиме здатність превентивного удару конституційною, якщо виконуються три умови для застосування сили:

збройний напад вже стався або є неминучим;

немає іншого способу зупинити напад;

застосування сили обмежується необхідним мінімумом.

«Важливим моментом є те, що можливості контрудару мають бути елементом ширшого міжнародного співробітництва, у рамках якого передбачено включення Японії до інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони союзників, що дозволить «фундаментально посилити» можливості виявлення, відстеження та перехоплення ворожих повітряних цілей», – пояснює Корсунський.