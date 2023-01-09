У Бразилії затримали понад 400 прихильників Болсонару, які влаштували заворушення

У Бразилії правоохоронці затримали понад 400 прихильників колишнього президента Жаїра Болсонару, які розпочали багатотисячні протести проти його наступника Луїса Інасіу Лули да Сілви, передає СNN Brasil. Зокрема, протестувальники штурмували будівлю Конгресу Бразилії, також увірвалися у Верховний суд і оточили президентську резиденцію.

Затриманих прихильників Жаїра Болсонару відправили до штабу цивільної поліції. Біля нього були помічені щонайменше 10 автобусів із людьми.

Вказано, що там з ними проводять необхідні експертизи. Після цього затриманих відправляють до пенітенціарного комплексу Папуда.