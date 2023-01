Багатотисячні протести в Бразилії: прихильники експрезидента увірвалися до Конгресу

У Бразилії прихильники колишнього президента Жаїра Болсонару розпочали багатотисячні протести проти його наступника Луїса Інасіу Лули да Сілви. Про це повідомляє BBC .

Мітингувальники штурмували будівлю Конгресу Бразилії, також увірвалися у Верховний суд і оточили президентську резиденцію. Усі вони одягнені в кольорах бразильського прапора, частина – тримали в руках портрети Болсонару.

ЗМІ повідомляють, що гелікоптер Федеральної поліції Бразилії скидає бомби зі сльозогінним газом на протестувальників, але виявилась це не допомогло. Яка ситуація у захоплених будівлях зараз, наразі невідомо.

Луїса Інасіу Лула да Сілву довелося евакуювати з країни в безпечне місце. Він назвав насильство «актами вандалів і фашистів» та заявив, що їх буде покарано.