Багатотисячні протести в Бразилії: прихильники експрезидента увірвалися до Конгресу

Нового президента Луїса Інасіу Лулу да Сілву евакуювали з країни, інформує ZN.ua.

Багатотисячні протести в Бразилії: прихильники експрезидента увірвалися до Конгресу
© Скріншот з відео

У Бразилії прихильники колишнього президента Жаїра Болсонару розпочали багатотисячні протести проти його наступника Луїса Інасіу Лули да Сілви. Про це повідомляє BBC.

Мітингувальники штурмували будівлю Конгресу Бразилії, також увірвалися у Верховний суд і оточили президентську резиденцію. Усі вони одягнені в кольорах бразильського прапора, частина – тримали в руках портрети Болсонару.

Federal senate chamber, invaded. pic.twitter.com/BI8yNV7D4V

— Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) January 8, 2023

ЗМІ повідомляють, що гелікоптер Федеральної поліції Бразилії скидає бомби зі сльозогінним газом на протестувальників, але виявилась це не допомогло. Яка ситуація у захоплених будівлях зараз, наразі невідомо.

Луїса Інасіу Лула да Сілву довелося евакуювати з країни в безпечне місце. Він назвав насильство «актами вандалів і фашистів» та заявив, що їх буде покарано.

Bolsonaro supporters attacking federal buildings in Brasilia. National Congress and the Planalto Palace, the seat of executive power, both broken into. Images of shattered windows and ransacked workspaces, all painfully reminiscent of Jan. 6. pic.twitter.com/esvFYE0HcC

— Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) January 8, 2023

Прихильники ультраправого експрезидента Болсонару закликають до військового втручання та відставки Лули. Болсонару відомий дружбою з колишнім президентом США Дональдом Трампом, який його неодноразово підтримував. Саме тому ЗМІ проводять паралелі між нинішнім штурмом Конгресу Бразилії і подіями у Вашингтоні у січні 2021 року, коли прихильники Трампа після його поразки на виборах штурмували Капітолій, де засідає Конгрес США.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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