Багатотисячні протести в Бразилії: прихильники експрезидента увірвалися до Конгресу

У Бразилії прихильники колишнього президента Жаїра Болсонару розпочали багатотисячні протести проти його наступника Луїса Інасіу Лули да Сілви. Про це повідомляє BBC .

Мітингувальники штурмували будівлю Конгресу Бразилії, також увірвалися у Верховний суд і оточили президентську резиденцію. Усі вони одягнені в кольорах бразильського прапора, частина – тримали в руках портрети Болсонару.

ЗМІ повідомляють, що гелікоптер Федеральної поліції Бразилії скидає бомби зі сльозогінним газом на протестувальників, але виявилась це не допомогло. Яка ситуація у захоплених будівлях зараз, наразі невідомо.

Луїса Інасіу Лула да Сілву довелося евакуювати з країни в безпечне місце. Він назвав насильство «актами вандалів і фашистів» та заявив, що їх буде покарано.

Bolsonaro supporters attacking federal buildings in Brasilia. National Congress and the Planalto Palace, the seat of executive power, both broken into. Images of shattered windows and ransacked workspaces, all painfully reminiscent of Jan. 6. pic.twitter.com/esvFYE0HcC — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) January 8, 2023