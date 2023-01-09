ЄСПЛ прийняв рішення щодо справи про окупацію Донбасу

Європейський суд з прав людини прийняв рішення у справі «Україна та Нідераладни проти Росії» щодо окупації Донбасу, повідомила уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко. За її словами, суд оголосить рішення 25 січня.

«Рішенням по прийнятності міждержавної справи «Україна та Нідерланди проти росії». 25 січня 2023 ЄСПЛ публічно оголосить рішення у так званій справі по Донбасу - першій справі щодо захоплення східної України у 2014 році, коли росія розпочала війну проти України з Криму і Донбасу. І того ж року відкрився юридичний фронт протистояння агресору на міжнародній арені», – йдеться у повідомленні.

Сокоренко нагадала, що відповідна справа стосується адміністративної практики порушень Росією прав людини на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей з 2014 року. До цього списку злочинів входить і збиття Малайзійського боїнга рейсу МН?17 у 2014 році над Донбасом.