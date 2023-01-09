ЄСПЛ прийняв рішення щодо справи про окупацію Донбасу
Уповноважена у справах ЄСПЛ розповіла, чи розглядатиме суд справу по суті, інформує
Європейський суд з прав людини прийняв рішення у справі «Україна та Нідераладни проти Росії» щодо окупації Донбасу,
«Рішенням по прийнятності міждержавної справи «Україна та Нідерланди проти росії». 25 січня 2023 ЄСПЛ публічно оголосить рішення у так званій справі по Донбасу - першій справі щодо захоплення східної України у 2014 році, коли росія розпочала війну проти України з Криму і Донбасу. І того ж року відкрився юридичний фронт протистояння агресору на міжнародній арені», – йдеться у повідомленні.
Сокоренко нагадала, що відповідна справа стосується адміністративної практики порушень Росією прав людини на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей з 2014 року. До цього списку злочинів входить і збиття Малайзійського боїнга рейсу МН?17 у 2014 році над Донбасом.
«Мабуть, як посадова особа маю на цю подію реагувати стримано на кшталт - у разі позитивного рішення для України ЄСПЛ перейде до розгляду справи по суті. Але як юрист, що веде цю справу з 2014 року та знаю скільки зусиль було покладено в цю справу, ЯКУ доказову базу Україна подала і які аргументи були у росії у відповідь – можу сказати – ЄСПЛ ПЕРЕЙДЕ ДО РОЗГЛЯДУ ПО СУТІ! Як це зробив і в іншій міждержавній справі «Україна проти Росії (щодо Криму)» в січні 2021 року. І це буде ще один міжнародно-правовий цвях в труну російських загарбників», – підсумувала Сокоренко.