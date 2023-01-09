У Білому домі прокоментували бразильські протести

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати негативно ставляться до будь-яких спроб підірвати демократію у Бразилії і підтримуватимуть демократичні інститути. Про це він написав у своєму Twitter .

"Сполучені Штати засуджують будь-які спроби підірвати демократію в Бразилії. Президент Байден уважно стежить за ситуацією, і ми непохитно підтримуємо демократичні інститути Бразилії. Демократію Бразилії не похитне насильство", - зазначив Салліван.

Також ситуацію прокоментував у своєму Twitter держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

За його словами, використання насильства для нападу на демократичні інститути є неприйнятним, а також додав, що Вашингтон приєднується до заклику бразильського президента Луїса Інасіу Лули да Сілви негайно припинити заворушення.