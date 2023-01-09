"Наші діти таке не їдять": суддя з Донецька влаштував скандал через гуманітарку

У Броварах суддя Донецького окружного адміністративного суду Іван Голошивець влаштував скандал через гуманітарну допомогу, яку отримав як внутрішньо переміщена особа, яка перебуває у складних життєвих обставинах.

Про деталі ситуаціїрозповіла юрист та волонтер Марина Піанкова.

Так, чоловік представився ВПО та отримав у гуманітарному штабі продуктовий набір на 13 кілограм, дві пачки памперсів та дитяче харчування. Через деякий час Голошивець повернувся до штабу з дружиною і повернув пакети, заявивши, що "його сім'я та діти такого не їдять". Дружина також почала скандалити, обурюючись якістю безкоштовної їжі та навіть вирішила звернутися до правоохоронців.


"Привід для виклику поліції: "Доброго дня, я в гуманітарному штабі отримала пайок, мені зіпсували довідку, щось на ній написали". Поліція, звичайно, приїхала, треба ж побачити, що там можна зіпсувати в довідці, що потрібно було поліцію викликати Так от – ми всі були в шоці, в тому числі поліція, від того, коли дізналися, хто ж ховається за статусом ВПО. А прийшов до нас за гуманітаркою "малоімущій" суддя Донецького окружного адміністративного суду Голошивець Іван Олександрович, з зарплатою більше 150000 грн та маючи безліч державних пільг. Зараз його кандидатура на розгляд моральної ради як кандидата у члени Вищої ради правосуддя", - написала волонтерка.

Крім того, незрозуміло, навіщо гуманітарка дружині судді Ганні, яка у соціальних мережах за 4 тисячі гривень на годину здатна активувати "ген багатства та достатку", інформує Апостроф.


Інна Погрібна, Апостроф





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