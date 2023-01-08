З Естонії їдуть більше українців, ніж в’їжджають

В грудні на територію Естонії в’їхало менше 3500 українців, інформує ZN.ua.

З Естонії їдуть більше українців, ніж в’їжджають
© КМДА, Олексій Самсонов

У грудні в Естонії зафіксували рекордно малу кількість новоприбулих українських громадян з моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Водночас кількість тих, хто виїхав з Естонії протягом останнього місяця року виявилась більшою. Про це повідомляє ERR.

Якщо у жовтні до Естонії через війну приїхали близько 8000 людей з України, то у листопаді - вже біля 4000, а в грудні - менше 3500.

"Остання тенденція, якщо брати грудень - що більше українців прямує на виїзд з Естонії, ніж прибуває в країну", - зазначив представник прикордонників Петер Маран.

Водночас, у багатьох українців, які оформили тимчасовий захист в Естонії, спливає термін дії посвідки на проживання. З огляду на те, що вони не приходять продовжувати її, у профільних відомствах допускають, що ці люди поїхали додому в Україну або перемістилися в іншу країну Європи. Автоматично продовжувати посвідки в Естонії не хочуть з міркувань, що це автоматично означатиме і продовження виплат, що було би невиправдано, якщо отримувачі вже перебувають за межами Естонії.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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