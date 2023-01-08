Атаки на українські енергооб’єкти планують не лише військові РФ, а й енергетики – "Укренерго"

Російські військові планують масовані ракетні та дронові удари по об’єктах енергетичної інфраструктури України за участі енергетиків. Саме тому окупанти намагаються бити по ключових вузлах системи передачі, а не електростанціях. Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у інтерв’ю Financial Times .

"Атаки сплановані та здійснені не лише російськими військовими, а й російськими енергетиками", – зазначив Кудрицький.