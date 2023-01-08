Атаки на українські енергооб’єкти планують не лише військові РФ, а й енергетики – "Укренерго"

Ворожим інженерам допомагає, те що енергосистеми України, Росії та Білорусі раніше були об’єднані, інформує ZN.ua.

Російські військові планують масовані ракетні та дронові удари по об’єктах енергетичної інфраструктури України за участі енергетиків. Саме тому окупанти намагаються бити по ключових вузлах системи передачі, а не електростанціях. Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у інтерв’ю Financial Times.

"Атаки сплановані та здійснені не лише російськими військовими, а й російськими енергетиками", – зазначив Кудрицький.

Він пояснив, що до початку повномасштабної війни РФ проти України 24 лютого 2022 року енергосистема України була об’єднана з білоруською та російською. Через це ворожі інженери знають її "як свою долоню".


Максим Царук, ZN.ua





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