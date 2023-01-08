"У них можливості немає": у ЗСУ відповіли на заяву РФ про "удари" по українських позиціях у Краматорську

Кореспонденти CNN також не помітили незвичної активності в місті, інформує ZN.ua.

© Мер Краматорська Олександр Гончаренко/ Facebook

Міністерство оборони РФ у неділю, 8 січня, заявило, що нібито реалізувало “операцію відплати” у відповідь на обстріл місця скупчення російських окупантів у ПТУ Макіївки в новорічну ніч з боку Збройних сил України. Там похвалилися знищенням "понад 600" наших бійців у результаті масованого ракетного обстрілу Краматорська, однак у ЗСУ цю інформацію заперечили, пише CNN. Ознак правдивості тверджень російської сторони не виявили й кореспонденти видання.

У російському Міноборони розповіли, що буцімто виявили пункти тимчасової дислокації українських захисників у місті Краматорськ Донецької області протягом доби. За "даними" окупантів, у двох гуртожитках "перебували” понад 1300 українських військових, по яким і було завдано "масованого ракетного удару".

Водночас, речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий наголосив у коментарі CNN, що "інформація" агресора про втрати України – "це нісенітниця".

Видання додало, що кореспонденти на місці також не помітили жодних ознак великих втрат серед українців у районі Краматорська. Команда не зафіксувала незвичайної активності як у самому місті, так і на околицях, у тому числі біля моргу.


Максим Царук, ZN.ua





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