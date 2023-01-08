Новостей.COM ⇒
2023-01-08
В ISW оцінили можливості Росії продовжувати обстріли енергосистеми України
Востаннє російські війська застосували «Калібри» під час дев'ятої масштабної серії ракетних ударів по українській інфраструктурі 16 грудня, інформує
© Андрій Товстиженко, DT.UA
Попри бравурні заяви Міністерства оборони Росії, що ракети морського базування «Калібр» ніколи не вичерпаються, РФ виявилася нездатною мобілізувати промисловість для підтримки військових зусиль проти України. Про це йдеться в звіті
Лія Ільченко, ZN.ua