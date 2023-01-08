В ISW оцінили можливості Росії продовжувати обстріли енергосистеми України

Востаннє російські війська застосували «Калібри» під час дев'ятої масштабної серії ракетних ударів по українській інфраструктурі 16 грудня, інформує ZN.ua.

В ISW оцінили можливості Росії продовжувати обстріли енергосистеми України
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Попри бравурні заяви Міністерства оборони Росії, що ракети морського базування «Калібр» ніколи не вичерпаються, РФ виявилася нездатною мобілізувати промисловість для підтримки військових зусиль проти України. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).


Лія Ільченко, ZN.ua





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