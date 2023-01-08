У Міноборони повідомили, коли мобілізація жінок стане обов’язковою

Замміністра оборони Ганна Маляр заявила, що українки, котрі мають медичну спеціалізацію, не підлягатимуть обов’язковій мобілізації до 2026 року – зміни стосуються тільки облікової системи. Про це вона повідомила в ефірі телемарафону.

«Немає мобілізації жінок. Зараз є зміни щодо системи обліку. До 2026 року навіть для українок, які мають медичну спеціальність – єдину, за якою вони можуть підлягати мобілізації, не буде обов'язкової постановки на облік. Інші професії – лише в добровільному порядку», – зазначила Маляр.

Заступниця міністра оборони нагадала, що зараз на фронті за власним бажанням перебувають близько п’яти тисяч жінок. Також вона запевнила, що зміни про спрощення системи призову було заплановано та розроблено Генштабом ЗСУ ще до початку повномасштабного вторгнення РФ .

«Там немає нічого, щоб ускладнювало ситуацію резервістів, призовників, людей, які перебувають на обліку. Йдеться про спрощення системи обліку», – додала вона.