Новостей.COM ⇒
2023-01-08
Агресія РФ спричинила найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової – ООН
З країни виїхало майже 8 мільйонів людей.
© Getty Images
Повномасштабне вторгнення армії Росії в Україну спричинило найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової війни, заявила Організація ООН у справах біженців, передає «
«Понад 7,9 мільйона людей покинули країну, а ще 5,9 мільйона є внутрішньо переміщеними особами», – заявила представниця УВКБ ООН у Німеччині Катаріна Лампп.
Ці 14 мільйонів становлять більше третини кількості громадян України (приблизно 41 мільйон).
Анастасія Дейна, ZN.ua