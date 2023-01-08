Агресія РФ спричинила найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової – ООН

Повномасштабне вторгнення армії Росії в Україну спричинило найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової війни, заявила Організація ООН у справах біженців, передає « Радіо Свобода ».

«Понад 7,9 мільйона людей покинули країну, а ще 5,9 мільйона є внутрішньо переміщеними особами», – заявила представниця УВКБ ООН у Німеччині Катаріна Лампп.

Ці 14 мільйонів становлять більше третини кількості громадян України (приблизно 41 мільйон).