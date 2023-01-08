Агресія РФ спричинила найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової – ООН

З країни виїхало майже 8 мільйонів людей.

Агресія РФ спричинила найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової – ООН
© Getty Images

Повномасштабне вторгнення армії Росії в Україну спричинило найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової війни, заявила Організація ООН у справах біженців, передає «Радіо Свобода».

«Понад 7,9 мільйона людей покинули країну, а ще 5,9 мільйона є внутрішньо переміщеними особами», – заявила представниця УВКБ ООН у Німеччині Катаріна Лампп.

Ці 14 мільйонів становлять більше третини кількості громадян України (приблизно 41 мільйон).


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна
Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»
США можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та перевагиСША можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та переваги
Ворожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FTВорожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FT
Чекаємо на нову "могилізацію": у РФ почали терміново друкувати тисячі повісток, фотоЧекаємо на нову "могилізацію": у РФ почали терміново друкувати тисячі повісток, фото
Блок рекламы


Похожие новости
У РФ не на жарт схвилювалися через другу хвилю мобілізації, фото: ВНЗ отримали розпорядженняУ РФ не на жарт схвилювалися через другу хвилю мобілізації, фото: ВНЗ отримали розпорядження
В Угорщині вважають, що міжнародні блоки часів "холодної війни" відроджуютьсяВ Угорщині вважають, що міжнародні блоки часів "холодної війни" відроджуються
Україна може отримати від Вашингтона модернізовані боєприпаси часів холодної війниУкраїна може отримати від Вашингтона модернізовані боєприпаси часів холодної війни
ВАКС заарештував народного депутата від Радикальної партії часів ПорошенкаВАКС заарештував народного депутата від Радикальної партії часів Порошенка
Угорщина продовжила безкоштовний проїзд для українських біженцівУгорщина продовжила безкоштовний проїзд для українських біженців
Росія планує чергову хвилю агресії на найближчі місяці – ЗеленськийРосія планує чергову хвилю агресії на найближчі місяці – Зеленський
Скільки іранських дронів залишилося у росії: "З другої партії витрачено..."Скільки іранських дронів залишилося у росії: "З другої партії витрачено..."
Естонія попросить частину українських біженців переїхати до ФінляндіїЕстонія попросить частину українських біженців переїхати до Фінляндії
Наразі у Польщі перебувають 950 тисяч українських біженцівНаразі у Польщі перебувають 950 тисяч українських біженців
Швейцарія призупинила прийом біженців за програмою ООНШвейцарія призупинила прийом біженців за програмою ООН
Последние новости
Подгружаем последние новости