Ряд британських політиків виступили за створення спецтрибуналу для Путіна – The Guardian

Кремлівський диктатор повинен понести відповідальність за криваві злочини на території України, інформує ZN.ua.

Ряд британських політиків виступили за створення спецтрибуналу для Путіна – The Guardian
© Getty Images

Високопоставлені британські політики різних рангів і поглядів виступають за створення спеціального трибуналу, щоб показати Владіміру Путіну та його генералам, що вони повинні бути притягнуті до відповідальності за злочини, які вчинила Росія на території України. Про це повідомляє The Guardian.

Так, пише видання, лідер лейбористів Кейр Стармер, колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон, колишній міністр закордонних справ Девід Оуен і колишній лідер Торі Ієн Дункан Сміт, кажуть, що трибунал слід створити для розгляду «явно незаконно розпочатої війни» на тих самих принципах, якими керувалися союзники, коли вони зустрілися в 1941 році, щоб закласти основу для Нюрнберзьких судових процесів над лідерами нацистів.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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