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2023-01-08
Українських військових цього місяця почнуть навчати роботі на БМП Bradley — Пентагон
У програмі візьмуть участь близько 500 бійців ЗСУ.
© Википедия
Уже в січні українські військові розпочнуть навчання на БМП Bradley, які Україні передадуть в останньому пакеті військової допомоги на понад $3 млрд. Про це повідомила Міноборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер, передає «
«Ця нова навчальна програма, яку ми розпочинаємо, це приблизно один батальйон за один раз. Отже, приблизно 500 солдатів протягом приблизно місяця, і ми додаємо навчання Bradley», – уточнила Купер.
За її словами, розгортання програми загальновійськової підготовки до використання нової техніки займе кілька місяців.
Юлія Лавришин, ZN.ua