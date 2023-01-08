Українських військових цього місяця почнуть навчати роботі на БМП Bradley — Пентагон

У програмі візьмуть участь близько 500 бійців ЗСУ.

Українських військових цього місяця почнуть навчати роботі на БМП Bradley — Пентагон
© Википедия

Уже в січні українські військові розпочнуть навчання на БМП Bradley, які Україні передадуть в останньому пакеті військової допомоги на понад $3 млрд. Про це повідомила Міноборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер, передає «Голос Америки».

«Ця нова навчальна програма, яку ми розпочинаємо, це приблизно один батальйон за один раз. Отже, приблизно 500 солдатів протягом приблизно місяця, і ми додаємо навчання Bradley», – уточнила Купер.

За її словами, розгортання програми загальновійськової підготовки до використання нової техніки займе кілька місяців.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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