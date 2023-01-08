Українських військових цього місяця почнуть навчати роботі на БМП Bradley — Пентагон

Уже в січні українські військові розпочнуть навчання на БМП Bradley, які Україні передадуть в останньому пакеті військової допомоги на понад $3 млрд. Про це повідомила Міноборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер, передає « Голос Америки ».

«Ця нова навчальна програма, яку ми розпочинаємо, це приблизно один батальйон за один раз. Отже, приблизно 500 солдатів протягом приблизно місяця, і ми додаємо навчання Bradley», – уточнила Купер.

За її словами, розгортання програми загальновійськової підготовки до використання нової техніки займе кілька місяців.