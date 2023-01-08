Удар по Макіївці є частиною контрнаступу ЗСУ — ГУР

Скібіцький назвав удар послання всім російським солдатам, інформує ZN.ua.

Удар по Макіївці є частиною контрнаступу ЗСУ — ГУР
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Удар по території професійно-технічного училища №19 в тимчасово окупованому місті Макіївка Донецької області,де розміщувалися мобілізовані росіяни, є частиною українського контрнаступу, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцькій.

"Для них це була велика втрата. Важко сказати, які це матиме наслідки, але побачимо. Напевно, це послання всім російським солдатам, які змушені воювати, це їм знак. Так буває з тими, кого Путін відправляє на фронт. І для генералів, які приймають таке дурне рішення, концентруючи стільки людей в одному місці", - наголосив Скібіцький в інтерв'ю Corriere della Sera.


Анна Конюченко, ZN.ua





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