Маляр повідомила про складну ситуацію на Сході: «У Соледарі дуже важко»

За словами, Ганни Маляр на деяких ділянках уперед просуваємося ми, а на деяких - наступає ворог, інформує ZN.ua.

Маляр повідомила про складну ситуацію на Сході: «У Соледарі дуже важко»
© Ганна Маляр / Facebook

На Сході зараз складна ситуація, зокрема в Соледарі дуже важко. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«На Сході ситуація складна. На деяких ділянках Донецької області ми потрохи, крок за кроком, просуваємось вперед. А на деяких - наступає ворог. Наступає не лише регулярна армія, але й приватні. Сконцентрували вони там чималі зусилля для того, щоб вийти на кордони Донецької області або, принаймні, з пропагандистською метою захопити бодай якийсь населений пункт. Зараз дуже важко у Соледарі», – зазначила Маляр.

З її словами, велика частина української армії – це мобілізовані, які не є професійними військовими. Маляр підкреслила, що ми як морально доросле суспільство маємо розуміти, що віднедавна цивільні люди проходять надзвичайно складне як моральне, так і фізичне випробовування військовими реаліями війни.

«Всі люди різні, тому і випробовування проходять по-різному. Але все це заради нашої спільної високої мети – зберегти державу Україну та перемогти.





Интересные новости
"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна
Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»
США можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та перевагиСША можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та переваги
Ворожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FTВорожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FT
Чекаємо на нову "могилізацію": у РФ почали терміново друкувати тисячі повісток, фотоЧекаємо на нову "могилізацію": у РФ почали терміново друкувати тисячі повісток, фото
Блок рекламы


Похожие новости
У Соледарі точаться важкі бої. Але місто під контролем ЗСУУ Соледарі точаться важкі бої. Але місто під контролем ЗСУ
Росія жодного разу не дотрималася домовленостей про перемир’я за період АТО та ООС – МалярРосія жодного разу не дотрималася домовленостей про перемир’я за період АТО та ООС – Маляр
ISW порівняли ситуацію під Бахмутом зі становищем росіян під Херсоном у серпніISW порівняли ситуацію під Бахмутом зі становищем росіян під Херсоном у серпні
Окупанти кидають на захоплення Бахмута всі сили, але не можуть оточити місто — МалярОкупанти кидають на захоплення Бахмута всі сили, але не можуть оточити місто — Маляр
РФ залякує своїх військових трибуналом, щоб ті не здавалися в український полон – МалярРФ залякує своїх військових трибуналом, щоб ті не здавалися в український полон – Маляр
Кулеба про ситуацію з Leopard: Київ не розуміє "лінію аргументації" НімеччиниКулеба про ситуацію з Leopard: Київ не розуміє "лінію аргументації" Німеччини
Запеклі бої на сході продовжуються: карта війни в Україні на 1 грудняЗапеклі бої на сході продовжуються: карта війни в Україні на 1 грудня
"Прогнози дуже оптимістичні": боєць ЗСУ сказав, коли може закінчитися війна"Прогнози дуже оптимістичні": боєць ЗСУ сказав, коли може закінчитися війна
"Евакуація" лікарняного обладнання та кулеметні черги біля Пологів: Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі"Евакуація" лікарняного обладнання та кулеметні черги біля Пологів: Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі
Глава Єврокомісії повідомила про кількість загиблих українських військових, а потім видалила твіт: що не так з гучною заявою Урсули фон дер ЛяєнГлава Єврокомісії повідомила про кількість загиблих українських військових, а потім видалила твіт: що не так з гучною заявою Урсули фон дер Ляєн
Последние новости
Подгружаем последние новости