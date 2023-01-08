Маляр повідомила про складну ситуацію на Сході: «У Соледарі дуже важко»

На Сході зараз складна ситуація, зокрема в Соледарі дуже важко. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«На Сході ситуація складна. На деяких ділянках Донецької області ми потрохи, крок за кроком, просуваємось вперед. А на деяких - наступає ворог. Наступає не лише регулярна армія, але й приватні. Сконцентрували вони там чималі зусилля для того, щоб вийти на кордони Донецької області або, принаймні, з пропагандистською метою захопити бодай якийсь населений пункт. Зараз дуже важко у Соледарі», – зазначила Маляр.

З її словами, велика частина української армії – це мобілізовані, які не є професійними військовими. Маляр підкреслила, що ми як морально доросле суспільство маємо розуміти, що віднедавна цивільні люди проходять надзвичайно складне як моральне, так і фізичне випробовування військовими реаліями війни.

«Всі люди різні, тому і випробовування проходять по-різному. Але все це заради нашої спільної високої мети – зберегти державу Україну та перемогти.