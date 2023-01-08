Новостей.COM ⇒
2023-01-08
В МЗС Італії підтвердили, що хочуть передати Україні ППО
Антоніо Таяні повідомив, що зараз в Італії намагаються вдосконалити черговий пакет допомоги системою ППО, інформує
Італія зараз доопрацьовує шостий пакет воєнної допомоги Україні та обговорюють вдосконалення його з точки зору передачі нам систем ППО. Про це в інтерв’ю
«Шостий оборонний пакет ще належить доопрацювати, оскільки, як очікується, попереднього надсилання інформації до парламенту не буде. Ми також обговорюємо з французами вдосконалення пакета з технічної точки зору відправки систем ППО на основі спільних технологій між Римом і Парижем», – зазначив Таяні.
Він також додав, що Італія постійно веде переговори зі США в це нормально.
Юлія Москаленко, ZN.ua