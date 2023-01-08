Росія влаштувала українцям криваве Різдво: всі подробиці про удари

Російське окупаційно-терористичне військо не дотрималося так званого "різдвяного перемир'я", оголошеного їхнім диктатором Путіним, і вело обстріли території України 7 січня, унаслідок чого під вогонь потрапила місія ООН на Запоріжжі й загинув чоловік на Харківщині, інформує Апостроф.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, а також інформував очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Російські окупанти вночі 7 січня завдали два ракетні удари по місті Мерефа на Харківщині, пошкодивши об'єкт цивільної промисловості й вбивши 50-річного мирного чоловіка. Також ворог обстріляв село Стариця Чугуївського району та селище Дворічна Куп'янського.

"У Дворічній під ворожий обстріл потрапив приватний житловий будинок та будівля підрозділу ДСНС. Були пошкоджені 2 автоцистерни та оперативний автомобіль пожежників. Без постраждалих", - додав Синєгубов.

Тим часом на Запоріжжі під російський обстріл потрапила місія ООН, яка доставляла гуманітарну допомогу в Оріхів на Різдво. Крім того, ворог атакував південні околиці Запоріжжя, застосувавши касетні боєприпаси, унаслідок чого пошкоджено складські та інші допоміжні приміщення.

осія - "православний талібан", який не має розуміння про щось святе та нехтує всіма правилами людського співіснування", - наголосив Старух.


Ліза Бровко, Апостроф





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