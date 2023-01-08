До Білорусі прибув ще один потяг із російськими військовими

У ніч на 7 січня до Білорусі прибув ще один спеціальний поїзд із контингентом російських солдат, повідомив Telegram-канал Сообщество железнодорожников Беларуси.

Так, згідно з даними джерела, о 02:10 ночі потяг пройшов через станцію Смоленськ у напрямку Білорусі. У складі поїзда було 15 плацкартних пасажирських вагонів на чолі із тепловозом ТЕП70. Пізніше потяг перетнув кордон Білорусі через стик Рудня - Заольша і прибув до Вітебська.

Згідно з кількістю вагонів у складі поїзда приблизно в країну прибули близько 700 - 800 осіб.

Цей ешелон повторив маршрут попереднього, який, як з'ясувалося після уточнення даних, також прибув до Вітебська вночі 6 січня із 700-800 російських солдат.

Таким чином за останні два дні до Вітебська, найімовірніше, перекинули щонайменше 1400-1600 солдат ЗС РФ . Зокрема, російських військових бачили у Вітебську ввечері 6 січня – російські солдати ходили групами по кілька осіб та відвідували магазини.

Співтовариство залізничників Білорусі зазначає, що спеціальні поїзди – це залізничні перевезення вантажів, призначених для задоволення особливо важливих державних потреб, включаючи військові, а також залізничні перевезення засуджених та осіб, які утримуються під вартою.

Таким чином зараз у Білорусі перебуває близько 12 тисяч особового складу російських військ.