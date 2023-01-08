Релігія як зброя: Росія використала Різдво для маніпуляцій проти України – ISW
Пропагандисти не пропустили нагоди дискредитувати Україну за різдвяну службу ПЦУ в Києво-Печерській Лаврі, інформує
Росія використовує релігію як зброю і з її допомогою здійснює інформаційні операції, щоб дискредитувати Україну. Про це
Аналітики ISW зауважили, що російські блогери відреагували на кадри, на яких українські військовослужбовці у формі відвідують православну різдвяну службу Православної церкви України (ПЦУ) в Києво-Печерській Лаврі, назвавши це відкритою війною проти Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).
«Російські мілблогери неправдиво представили законну передачу Києво-Печерської Лаври від УПЦ МП, яка, за твердженням українського уряду, має явні зв'язки з Кремлем і надавала матеріальну та духовну підтримку російській війні в Україні, до ПЦУ як напад на можливість прихильників православної традиції святкувати Різдво», – сказано у звіті ISW.
Також в ISW заявили, що Кремль фактично сам підтвердив те, що РПЦ, яка керує УПЦ МП, підтримує російське вторгнення. У своїй різдвяній промові Путін подякував РПЦ за постійну підтримку російських військ в Україні.