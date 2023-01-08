Данілов: Україні запропонують корейський варіант врегулювання війни

Але насправді це не варіант.

Данілов: Україні запропонують корейський варіант врегулювання війни
© Facebook/РНБО України

Росіяни збираються запропонувати Україні так званий «корейський варіант» врегулювання війни, що передбачає поділ країни. Про це в ефірі телемарафону сказав секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє «Українська правда».

«Нам зараз пропонують корейський варіант. Так звана умовна "38 паралель" (за якою було розділено Північну та Південну Кореї – ред.) – от тут такі українці, а тут не такі українці. Росіяни зараз будуть вигадувати все що завгодно. Точно знаю, що один з варіантів, які вони можуть нам пропонувати – це "38 паралель"», – сказав Олексій Данілов.

Він також додав, що самі корейці про це шкодують.

«Вони вважають, що тоді була велика помилка, що пішли на поступки, погодилися з тим, що треба заради збереження... Сьогодні мають проблеми», – продовжив секретар РНБО.

Окрім того, він сказав, що заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмітрій Козак «ходить на зустрічі з політиками минулих часів у Європі й через них передає меседжі, що вони (росіяни – ред.) готові на багато поступок, щоб зафіксувати статус-кво, як є з сьогодні на сьогодні і примусити нас, щоб ми вийшли в якесь перемир’я».

Проте, за словами Олексія Данілова, багато маркерів свідчать про можливе загострення бойових дій у лютому.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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