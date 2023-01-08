Прігожин пояснив, навіщо йому потрібен Бахмут

Власник ПВК Вагнера стверджує, що там розташоване підземне місто і запаси зброї з Першої світової, інформує ZN.ua.

Прігожин пояснив, навіщо йому потрібен Бахмут
© Фото из открытых источников

Засновник ПВК Вагнера Євгеній Прігожин пояснив, чому його угрупування прагне отримати контроль над українським містом Бахмут. Відповідний коментар розмістила його пресслужба в офіційному Telegram-каналі бізнесмена.

За його словами Бахмут — це центральна точка Східного фронту та серйозний логістичний центр, який має унікальні особливості.

«Фішка Бахмута в його унікальних історичних та географічних оборонних можливостях, до яких належить, передусім, поділ міста на кілька частин водними перешкодами. Другою особливістю є те, що передмістя Бахмута — це комплекс населених пунктів, які створюють єдину систему оборони. Третє — це унікальний ландшафт: яри та висоти, що є природними тунелями», — пояснив він.

Прігожин додав, що «вишенькою на торті» є «система Соледарських та Бахмутських шахт — фактично мережа підземних міст».

Як йдеться у коментарі, в цій мережі на глибині 80-100 метрів можуть розташовуватись не лише люди, а й переміщуватись танки та БМП. Крім того, за його даними, там зберігаються запаси зброї ще з Першої світової війни.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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