Росія перетворила всю окуповану територію України на в’язницю – Федоров

Росіяни не випускають людей із захоплених територій.

Росія перетворила всю окуповану територію України на в’язницю – Федоров
© Іван Федоров/Facebook

Міський голова Мелітополя заявив, що російські війська не дають людям виїхати на територію України і тримають жителів тимчасово окупованих територій у заручниках. Про це очільник Мелітополя повідомив у своєму Telegram.

"Рашисти перетворили всю окуповану територію України на в’язницю, а окремі населені пункти на тюремні камери:

- майже місяць тому закрили виїзд з окупованих частин Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей у бік Запоріжжя.

Виїхати з окупації - як виграти в лотереї. За місяць з 4-х областей, де у мирний час проживало понад 9 мільйонів людей, до Запоріжжя вирвалося лише 4 людини.

- в окремих населених пунктах Запорізької області ввели цілодобові комендантські дні. Люди по декілька днів не можуть вийти з дому за продуктами і ліками.

- змушують жителів оформити перепустки для переміщення між окупованими населеними пунктами. Збирають персональні дані і відстежують кожен крок.

Пріоритетом є звільнення не тільки територій України, а і сотень тисяч українців, які стали в’язнями країни-терориста Росії", - зазначив Федоров.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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