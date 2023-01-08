Український омбудсман розкритикував ООН за позицію щодо розслідування теракту в Оленівці

В ООН не назвали Росію винною у неможливості роботи місії, інформує ZN.ua.

Український омбудсман розкритикував ООН за позицію щодо розслідування теракту в Оленівці
© Facebook/Дмитро Лубінець

Замість засудити Росію, яка не допустила міжнародну місію до місця теракту в Оленівці, ООН зайняла посередницько-нейтральну позицію. На цьому, коментуючи в ефірі телемарафону «Єдині новини» рішення про розпуск місії, яка мала розслідувати трагедію у колонії в Оленівці, але так і не почала роботу, наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсман повідомив, що Україна надсилала ООН офіційні запити про роботу місії, пропонувала онлайн-зустрічі, а також була готова надати їй свої докази, однак за п'ять місяців жодного прогресу місія не досягла. Так само ООН не засудила дії агресорки, яка не допустила місію до місця теракту, та навіть не назвала винну сторону вголос.

«Вкотре, на мою думку, ми побачили посередницько-нейтральну позицію ООН. Жодного слова засудження російської сторони, яка й зробила все, щоб не допустити туди цю міжнародну місію, замість прямо сказати: Росія нас не допустила, ми її засуджуємо», — заявив Лубінець.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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