Ухилянтів перетворили на "дипломатів" для виїзду за кордон: подробиці схеми

Ухилянтів перетворили на "дипломатів" для виїзду за кордон: подробиці схеми

У Львові затримали чоловіка, який за 4 тисячі доларів підробляв документи для безперешкодного виїзду з України військовозобов’язаних.

Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, за даними правоохоронців, 51-річний львів’янин пропонував військовозобов’язаним, виїхати за кордон з підробленими документами. Для цього він обіцяв виготовити для «ухилянтів» фіктивний дипломатичний паспорт. Свої послуги чоловік оцінив у чотири тисячі доларів.

Чоловіка затримали під час отримання частини коштів – двох тисяч доларів.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення до дев’яти років. Наразі триває слідство.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна
Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»
Ворожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FTВорожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FT
Чекаємо на нову "могилізацію": у РФ почали терміново друкувати тисячі повісток, фотоЧекаємо на нову "могилізацію": у РФ почали терміново друкувати тисячі повісток, фото
Українці порушують традиції Різдва, щоб їх захистити – ЗеленськийУкраїнці порушують традиції Різдва, щоб їх захистити – Зеленський
Блок рекламы


Похожие новости
Прикордонники зупинили атаку окупантів під Бахмутом: ліквідовано командираПрикордонники зупинили атаку окупантів під Бахмутом: ліквідовано командира
У будівлі МЗС РФ пожежа, спрацювала сигналізація: Захарова розповіла подробиціУ будівлі МЗС РФ пожежа, спрацювала сигналізація: Захарова розповіла подробиці
Китай відкриє кордон із Гонконгом після трьох років жорстких обмеженьКитай відкриє кордон із Гонконгом після трьох років жорстких обмежень
Пропагандиста Михалкова госпіталізовано у важкому стані: перші подробиціПропагандиста Михалкова госпіталізовано у важкому стані: перші подробиці
Прикордонники збили дрон РФ, який коригував удари танкаПрикордонники збили дрон РФ, який коригував удари танка
Генерал Павлюк про ймовірний наступ на Київ: оборонці планують зупинити ворога ще на кордоні БілорусіГенерал Павлюк про ймовірний наступ на Київ: оборонці планують зупинити ворога ще на кордоні Білорусі
Виїзд за кордон: чи знімаються з військового обліку військовозобов'язаніВиїзд за кордон: чи знімаються з військового обліку військовозобов'язані
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
«Солдатські вдови» закликали Путіна оголосити загальну мобілізацію та закрити кордони для чоловіків«Солдатські вдови» закликали Путіна оголосити загальну мобілізацію та закрити кордони для чоловіків
У Росії біля кордону з Україною сталася "бавовна" з військовою казармою: відеоУ Росії біля кордону з Україною сталася "бавовна" з військовою казармою: відео
Последние новости
Подгружаем последние новости