Зеленський позбавив українського громадянства 13 представників УПЦ МП – ЗМІ

У ЗМІ назвали імена двох із 13 представників УПЦ МП, у яких забрали українські паспорти, інформує ZN.ua.

Зеленський позбавив українського громадянства 13 представників УПЦ МП – ЗМІ
© СБУ

Президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства 13 представників УПЦ МП, пише LB.ua з посиланням на джерела. Відповідний указ глава держави підписав ще 28 грудня 2022 року.

Вказано, що документ не опублікували, адже в ньому міститься персональна інформація. За даними видання, серед тих, кого позбавили громадянства України, опинився й митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан, якому СБУ вручило підозру у державній зраді. Як зазначили в ЗМІ, є інформація, що він є власником російського паспорта.

Також без українського громадянства залишився вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій. Він є дуже наближеною до Іонафана людиною.





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