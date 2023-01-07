Зеленський позбавив українського громадянства 13 представників УПЦ МП – ЗМІ
У ЗМІ назвали імена двох із 13 представників УПЦ МП, у яких забрали українські паспорти, інформує
Президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства 13 представників УПЦ МП,
Вказано, що документ не опублікували, адже в ньому міститься персональна інформація. За даними видання, серед тих, кого позбавили громадянства України, опинився й митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан, якому СБУ вручило підозру у державній зраді. Як зазначили в ЗМІ, є інформація, що він є власником російського паспорта.
Також без українського громадянства залишився вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій. Він є дуже наближеною до Іонафана людиною.