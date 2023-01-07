Посол Макеєв сподівається, що після БМП Marder Німеччина передасть танки Leopard

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що БМП Marder, які ФРН надасть Україні можуть стати відправною точкою для постачання танків Leopard. Про це він повідомив в інтерв’ю виданню Wirtschafts Woche.

"Німецька зброя рятує життя – і я радий, що цей меседж був добре сприйнятий не тільки німецькою промисловістю, а й урядом та громадськістю", – зазначив Макеєв, додавши, що БМП Marder значно посилить спроможності сухопутних військ.

За його словами, німецька промисловість, яка забезпечує Київ військовою технікою, "робить вирішальний внесок у перемогу України у війні, розв'язаній Росією проти моєї країни та проти Заходу".

Посол також припускає, що постачання Marder – це багатообіцяюча відправна точка для ухвалення рішень урядом (Німеччини) – зокрема і щодо доставки танків Leopard".

"Я оптиміст. Після майже року, що минув з початку цього масштабного російського вторгнення, багато людей у Німеччині нарешті усвідомили, що ця війна стосується існування України та миру в усій Європі. Мені також приємно, що все більше і більше людей говорять про те, що Україну треба підтримувати доти, доки моя країна не переможе в цій війні і не буде боротися за мир в Європі від імені всіх європейців", – додав він.