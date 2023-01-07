Боєць ЗСУ пояснив на прикладі, чому необхідний закон про посилення покарання військових: "Ніхто не буде панькатися"

українські військові, бійці ЗСУ

У грудні Верховна Рада ухвалила закон про посилення покарання для військовослужбовців за низку воєнних злочинів. Цей документ продиктований вимогами воєнного часу.

Таку думку 24 каналу висловив військовослужбовець ЗСУ Євген Карась. За його словами, новий закон посилює відповідальність військових, зокрема за невиконання наказів керівництва.

Згідно з новими нормами, бійцям, які самовільно залишили бойові позиції, загрожує ув'язнення. Як зазначив Карась, це зроблено для того, аби командування володіло ситуацією, а бригади, які мають виконати певне завдання, не ставали причиною загибелі сусідніх частин.

ЗСУ, зима, війна

"Це не про те, аби вибірково покарати окремі підрозділи. Йдеться про те, коли 3 однаково оснащених батальйони ведуть оборону, а один батальйон втікає. Затикати цю "діру" мусять інші підрозділи. І всі на цьому напрямку зазнають втрат, аби стабілізувати ситуацію",– розповів військовий.

За словами Карася, у законі про посилення відповідальності військових є речі, які можна було б прорахувати краще. Однак загалом, на думку бійця ЗСУ, норми нового документу є цілком обґрунтованими:

"Це не антисолдатський закон. Він стосується всіх, у тому числі і Головнокомандувача, і офіцерів. Ніхто не буде панькатися з полковниками у разі, якщо вони провалять якусь систему підготовки. Можуть бути перегини. Але цей закон зроблений для того, аби ми витримали оборону у складний час".

Він зауважив, що ухвалення закону аж ніяк не означає, що українські в'язниці будуть заповнені військовослужбовцями. Йдеться лише про прецеденти, коли дії дезертирів, зокрема з числа офіцерів, можуть спричинити страшні наслідки для їхніх побратимів.

всу, наступление, танки, военные


Алексей Ионов, politeka.net





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