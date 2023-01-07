У центрі Маріуполя зник прапор Росії: фото

У тимчасово захопленому російськими окупантами Маріуполі знову зник прапор Росії на головній Площі Свободи.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко на своєму каналі у Telegram.

"Маріупольский Спротив вітає з Різдвом Україну та каже, що в русні в місті щось з обличчям. Чого б це?", - написав мера Маріуполя.

Фото: t.me/andriyshTime

Група Маріупольського Спротиву “Ї” теж саме вже робила 13 листопада минулого року, інформує Апостроф.

"Просто неоднозначно натякаємо, що х*й їм, а не Маріуполь, ганчіркам тут не раді", - повідомляли тоді активісти.

Того дня Андрющенко назвав це "маріупольською Чорнобаївкою".


Катерина Глянько, Апостроф





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