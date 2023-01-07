Боєць ЗСУ з чотирма вищими освітами здивував іноземців: замість роботи у затишному офісі пішов захищати Україну
Українські воїни продовжують надихати світ своєю сміливістю. Журналісти одного з французьких видань здивувалися освіченістю наших героїв.
Спершу їх здивувало те, що він вільно володіє англійською. Допомога перекладача була зовсім непотрібною.
Та ще більше здивувало представників іноземного ЗМІ, що людина у формі, бронежилеті та шоломі має науковий ступінь професора.
У цивільному житті Євген – фінансовий аналітик із чотирма вищими освітами за плечима. Серед яких дипломи Київського національного економічного університету, Національного університету імені Шевченка та Лондонської школи економіки. Купа науковий робіт у галузі фінансів, економіки та банківської справи.
Однак все це залишилося "там, 24 лютого 2022 року". Життя поставило вибір: працювати у теплому та затишному офісі або взяти до рук зброю, щоб захищати свою Україну. Євген обрав друге, зазначає пресслужба.