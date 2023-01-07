Боєць ЗСУ з чотирма вищими освітами здивував іноземців: замість роботи у затишному офісі пішов захищати Україну

Українські воїни продовжують надихати світ своєю сміливістю. Журналісти одного з французьких видань здивувалися освіченістю наших героїв.

Пресслужба 61 ОМБр розповіла цікаву історію про нашого військового, на ім'я Євген. Журналістам французького видання представили його як звичайного бойового медика піхотного батальйону.

Спершу їх здивувало те, що він вільно володіє англійською. Допомога перекладача була зовсім непотрібною.

Та ще більше здивувало представників іноземного ЗМІ, що людина у формі, бронежилеті та шоломі має науковий ступінь професора.

У цивільному житті Євген – фінансовий аналітик із чотирма вищими освітами за плечима. Серед яких дипломи Київського національного економічного університету, Національного університету імені Шевченка та Лондонської школи економіки. Купа науковий робіт у галузі фінансів, економіки та банківської справи.

Однак все це залишилося "там, 24 лютого 2022 року". Життя поставило вибір: працювати у теплому та затишному офісі або взяти до рук зброю, щоб захищати свою Україну. Євген обрав друге, зазначає пресслужба.