Боєць ЗСУ з чотирма вищими освітами здивував іноземців: замість роботи у затишному офісі пішов захищати Україну

Боєць ЗСУ з чотирма вищими освітами здивував іноземців: замість роботи у затишному офісі пішов захищати Україну

Українські воїни продовжують надихати світ своєю сміливістю. Журналісти одного з французьких видань здивувалися освіченістю наших героїв.

Пресслужба 61 ОМБр розповіла цікаву історію про нашого військового, на ім'я Євген. Журналістам французького видання представили його як звичайного бойового медика піхотного батальйону.

Спершу їх здивувало те, що він вільно володіє англійською. Допомога перекладача була зовсім непотрібною.

Та ще більше здивувало представників іноземного ЗМІ, що людина у формі, бронежилеті та шоломі має науковий ступінь професора.

У цивільному житті Євген – фінансовий аналітик із чотирма вищими освітами за плечима. Серед яких дипломи Київського національного економічного університету, Національного університету імені Шевченка та Лондонської школи економіки. Купа науковий робіт у галузі фінансів, економіки та банківської справи.

Однак все це залишилося "там, 24 лютого 2022 року". Життя поставило вибір: працювати у теплому та затишному офісі або взяти до рук зброю, щоб захищати свою Україну. Євген обрав друге, зазначає пресслужба.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна
Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»
Ворожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FTВорожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FT
Чекаємо на нову "могилізацію": у РФ почали терміново друкувати тисячі повісток, фотоЧекаємо на нову "могилізацію": у РФ почали терміново друкувати тисячі повісток, фото
Українці порушують традиції Різдва, щоб їх захистити – ЗеленськийУкраїнці порушують традиції Різдва, щоб їх захистити – Зеленський
Блок рекламы


Похожие новости
Боєць ЗСУ пояснив на прикладі, чому необхідний закон про посилення покарання військових: "Ніхто не буде панькатися"Боєць ЗСУ пояснив на прикладі, чому необхідний закон про посилення покарання військових: "Ніхто не буде панькатися"
Глава французької військової розвідки пішов у відставку після того, як не зміг передбачити вторгнення РосіїГлава французької військової розвідки пішов у відставку після того, як не зміг передбачити вторгнення Росії
"Втратив усе, Володю!": переселенець, який звинуватив Україну в нападі, намагався виправдатися у суді"Втратив усе, Володю!": переселенець, який звинуватив Україну в нападі, намагався виправдатися у суді
Допомагала перекидати в Україну ешелони з Росії: у Херсоні спіймали чергову зрадницюДопомагала перекидати в Україну ешелони з Росії: у Херсоні спіймали чергову зрадницю
В Україну дозволили ввозити дрони без гарантійних листівВ Україну дозволили ввозити дрони без гарантійних листів
Жодних переговорів про Україну без України – МЗС АвстріїЖодних переговорів про Україну без України – МЗС Австрії
Новорічний обмін: в Україну повернулися 140 військовополоненихНоворічний обмін: в Україну повернулися 140 військовополонених
Британська розвідка розповіла, чому РФ складно захищати стратегічні об'єктиБританська розвідка розповіла, чому РФ складно захищати стратегічні об'єкти
РФ продовжить висувати претензії до Заходу, щоб посилити тиск на Україну — ISWРФ продовжить висувати претензії до Заходу, щоб посилити тиск на Україну — ISW
Троє білорусів отримали вироки за спробу перешкодити переправленню російських військ в УкраїнуТроє білорусів отримали вироки за спробу перешкодити переправленню російських військ в Україну
Последние новости
Подгружаем последние новости