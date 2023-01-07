США працюють над розширенням допомоги ЗСУ від союзників – Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін у телефонній розмові з українським колегою Олексієм Резніковим заявив, що його країна продовжуватиме переконувати своїх союзників у необхідності нарощування військової допомоги Україні, повідомив Пентагон.

"Остін підтвердив відданість заохоченню союзників та партнерів до додаткового надання систем протиповітряної оборони, бойових машин та інших критично важливих можливостей для підтримки України", - йдеться у повідомленні.

Допомога надаватиметься "стільки, скільки потрібно", зазначив Остін.