США працюють над розширенням допомоги ЗСУ від союзників – Пентагон

Допомагати Україні у війні із Росією США мають намір до перемоги, інформує ZN.ua.

США працюють над розширенням допомоги ЗСУ від союзників – Пентагон
© U.S. Secretary of Defense/flickr

Міністр оборони США Ллойд Остін у телефонній розмові з українським колегою Олексієм Резніковим заявив, що його країна продовжуватиме переконувати своїх союзників у необхідності нарощування військової допомоги Україні, повідомив Пентагон.

"Остін підтвердив відданість заохоченню союзників та партнерів до додаткового надання систем протиповітряної оборони, бойових машин та інших критично важливих можливостей для підтримки України", - йдеться у повідомленні.

Допомога надаватиметься "стільки, скільки потрібно", зазначив Остін.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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