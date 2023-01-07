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2023-01-07
США працюють над розширенням допомоги ЗСУ від союзників – Пентагон
Допомагати Україні у війні із Росією США мають намір до перемоги, інформує
© U.S. Secretary of Defense/flickr
Міністр оборони США Ллойд Остін у телефонній розмові з українським колегою Олексієм Резніковим заявив, що його країна продовжуватиме переконувати своїх союзників у необхідності нарощування військової допомоги Україні,
"Остін підтвердив відданість заохоченню союзників та партнерів до додаткового надання систем протиповітряної оборони, бойових машин та інших критично важливих можливостей для підтримки України", - йдеться у повідомленні.
Допомога надаватиметься "стільки, скільки потрібно", зазначив Остін.
Анастасія Дейна, ZN.ua