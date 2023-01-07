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2023-01-07
Фінляндія готує нову партію військової допомоги для України — міністр оборони
Савола заяявив, що з міркувань безпеки його країна не буде розголошувати подробиць пакету допомоги, інформує
Новий мінітср оборони Фінляндії Мікко Савола заявив, що його країна готує новий пакет військової допомоги для України.
"Фінляндія підтримує Україну. Ми готуємо 12-й пакет допомоги. Рішення будуть ухвалені протягом найближчих тижнів. Вміст допомоги визначається спільно з Силами оборони з тим, щоб не підірвати власну обороноздатність", - зазначив Савола в
За його словами, Фінляндія з міркувань безпеки не буде розголошувати подробиць пакету допомоги.
Анна Конюченко, ZN.ua