Фінляндія готує нову партію військової допомоги для України — міністр оборони

Новий мінітср оборони Фінляндії Мікко Савола заявив, що його країна готує новий пакет військової допомоги для України.

"Фінляндія підтримує Україну. Ми готуємо 12-й пакет допомоги. Рішення будуть ухвалені протягом найближчих тижнів. Вміст допомоги визначається спільно з Силами оборони з тим, щоб не підірвати власну обороноздатність", - зазначив Савола в Twitter.

За його словами, Фінляндія з міркувань безпеки не буде розголошувати подробиць пакету допомоги.