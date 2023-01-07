Польща розглядає передачу Україні своїх танків Leopard — WSJ

Близькі до уряду джерела кажуть, що питання майже вирішене, інформує ZN.ua.

Польща розглядає передачу Україні своїх танків Leopard — WSJ
© Deutsche Welle

Польща розглядає можливість передати Україні танки німецького виробництва Leopard як тільки це питання буде узгоджено в самій Німеччині, пише американське видання Wall Street Journal з посиланням на високопоставленого польського дипломата.

Газета зазначає, що з початку повномасштабного російського вторгнення Польща передала Україні понад 240 модернізованих танків радянського типу. Зараз в країні розглядають можливість передачі Україні німецьких Leopard.

«Варшава справді розглядає можливість надати будь-що, щоб допомогти Україні», — підтвердив цю інформацію чеський чиновник, який брав участь у постачанні західної зброї Україні.

WSJ зазначає, що Польща має на озброєнні понад 240 танків Leopard, яких достатньо для двох танкових бригад, і готова віддати їх усі.

Як прокоментував ситуацію директор варшавського аналітичного центру Польського інституту міжнародних справ Славомір Дебскі швидкість передачі залежить від того, як швидко Польща отримає резервні танки, які вона замовила у Південній Кореї та США.

«Це питання не в якщо, а в тому, коли», - сказав пан Дебскі, додавши, що небажання Заходу надавати Україні танки нарешті зменшилося після місяців дипломатичного тиску, у тому числі і з боку Польщі.

Leopard 2 — основний бойовий танк Німеччини,який був розроблений у 1979 році. Перебуває на озброєнні Австрії, Канади, Чилі, Данії, Фінляндії, Німеччини, Греції, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Сінгапуру, Швейцарії, Швеції, Іспанії та Туреччини. Всього випущено 3200 танків цієї моделі.

Танки Leopard набагато щільніше броньовані та краще захищені від бронебійних куль, ніж бойові машини, які раніше пропонували Україні Франція, Німеччина та Сполучені Штати.


Ірина Знась, ZN.ua





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